Фёдор Андреев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти24.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1871
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1873
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
03.03.1876
Сын: Малашенков Герасим Фёдоров
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
03.03.1876
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
12.11.1878
Дочь: Елисеева Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Сазонова Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
12.04.1884
Дочь: Агапия Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Малашенков Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Васильев Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Акилина Петрова
Смерть
24.03.1898
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище