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Фёдор Андреев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

24.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: ?

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1871

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1873

Дочь: Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1876

Сын: Малашенков Герасим Фёдоров

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1876

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1878

Дочь: Елисеева Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Сазонова Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1884

Дочь: Агапия Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Малашенков Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Васильев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
24.03.1898
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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