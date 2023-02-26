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Акилина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1871

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1873

Дочь: Наталья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1876

Сын: Малашенков Герасим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1876

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1878

Дочь: Елисеева Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: Сазонова Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1884

Дочь: Агапия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Малашенков Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Васильев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Андреев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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