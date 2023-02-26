Акилина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1871
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1873
Дочь: Наталья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
03.03.1876
Сын: Малашенков Герасим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
03.03.1876
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
12.11.1878
Дочь: Елисеева Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: Сазонова Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1884
Дочь: Агапия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Малашенков Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Васильев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Андреев
Смерть
Неизвестно