Сазонова (Малашенкова) Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Малашенкова) Анастасия Фёдорова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1881

Отец: Фёдор Андреев

Мать: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Сазонов Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Сазонов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1916

Сын: Сазонов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Сазонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сазонов Алексей Прокопов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Алексей Прокопов

Смерть
Неизвестно
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