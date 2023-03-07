Сазонов Алексей Прокопов
Место рождения
Дата рождения06.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1878
Отец: Сазонов Прокопий Яковлев
Мать: Сазонова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
24.01.1903
Сын: Сазонов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.11.1905
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
23.08.1908
Дочь: Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
30.07.1913
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
04.05.1916
Сын: Сазонов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно