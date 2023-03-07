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Сазонов Алексей Прокопов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1878

Отец: Сазонов Прокопий Яковлев

Мать: Сазонова Анна Прохорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Сазонов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Сазонов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1913

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1916

Сын: Сазонов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Сазонов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сазонова Анастасия Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Анастасия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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