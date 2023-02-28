Сазонова Анна Прохорова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1875
Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
06.02.1878
Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
10.01.1881
Дочь: Татьяна Прокопиева
Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев
Бракосочетание
11.07.1882
Муж: Егор Никифоров
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.10.1883
Сын: Яков Егоров
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
14.11.1884
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Смерть
Неизвестно