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Сазонова Анна Прохорова

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Сазонов Прокопий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1875

Сын: Сазонов Дмитрий Прокопов

Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1878

Сын: Сазонов Алексей Прокопов

Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
10.01.1881

Дочь: Татьяна Прокопиева

Отец ребёнка: Сазонов Прокопий Яковлев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.07.1882

Муж: Егор Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
08.10.1883

Сын: Яков Егоров

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1884

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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