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Малашенков Пётр Герасимович

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Малашенков Герасим Фёдоров

Мать: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
Ильинский РВК, Смоленская обл., Ильинский р-н
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» (2) Медаль «За взятие Берлина» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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