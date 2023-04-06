Малашенков Пётр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Военная служба
Неизвестно
Ильинский РВК, Смоленская обл., Ильинский р-н
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» (2) Медаль «За взятие Берлина» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно