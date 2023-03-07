Сенюшкина Параскева Тарасова
Место рождения
Дата рождения10.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Тарасий Терентиев
Мать: Мария Терентьева
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Шабрыкина Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Дария Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Феврония Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Михалченкова Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Сын: Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Сын: Сенюшкин (синюшкин) Никифор Гаврилов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Сын: Сенюшкин Григорий Гаврилов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Дочь: Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов
Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов