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Сенюшкина Параскева Тарасова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1861

Отец: Тарасий Терентиев

Мать: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1881

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: Шабрыкина Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Дария Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1890

Дочь: Феврония Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Сенюшкин Григорий ст.

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1894

Дочь: Михалченкова Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Сенюшкин (синюшкин) Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1897

Сын: Сенюшкин Григорий Гаврилов

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Сенюшкин Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1902

Дочь: Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1904

Сын: Сенюшкин Семён Гаврилов

Отец ребёнка: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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