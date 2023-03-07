Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения24.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886
Бракосочетание
20.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1904
Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: Наталья Фёдорова
Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Шабрыкин Владимир Фёдоров
Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно