Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886

Отец: Сенюшкин Гавриил Тихонов

Мать: Сенюшкина Параскева Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Шабрыкин Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Наталья Фёдорова

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Шабрыкин Владимир Фёдоров

Отец ребёнка: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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