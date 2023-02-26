Шабрыкин Фёдор Корнилиев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877
Бракосочетание
20.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1904
Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: (Шабрыкина) Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Шабрыкин Владимир Фёдоров
Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно