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Шабрыкин Фёдор Корнилиев

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877

Отец: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Мать: Мария Арсениева

Бракосочетание
20.01.1903

Жена: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Шабрыкин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: (Шабрыкина) Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Шабрыкин Владимир Фёдоров

Мать ребёнка: Шабрыкина (Сенюшкина) Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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