Мария Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шабрыкин Максим Корнилиев
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Сын: Шабрыкин Андрей Корнилиев
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Дочь: Фёкла Корнеева
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Сын: Артемий Корнилиев
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Дочь: Авдеева Татьяна Корнеева
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Дочь: Вишкарева Матрона Корнилиева
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Дочь: Агафия Корнилиева
Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов