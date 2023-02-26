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Мария Арсениева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шабрыкин Максим Корнилиев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Рождение ребёнка
05.09.1871

Сын: Шабрыкин Иван Корнеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Шабрыкин Андрей Корнилиев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1874

Дочь: Фёкла Корнеева

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Артемий Корнилиев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Шабрыкин Стефан Корнеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Шабрыкин Ефим Корнеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883

Дочь: Авдеева Татьяна Корнеева

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1886

Дочь: Вишкарева Матрона Корнилиева

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Шабрыкин Павел Корнеевич

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Шабрыкин Антоний Корнеев

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Агафия Корнилиева

Отец ребёнка: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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