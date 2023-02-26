Артемий Корнилиев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ксения (Аверьянова)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Василий Артемиев
Мать ребёнка: Ксения (Аверьянова)
Бракосочетание
08.02.1902
Жена: Ксения (Аверьянова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
10.07.1911
Жена: Екатерина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1912
Сын: Трофим Артемиев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1913
Дочь: Ефросиния Артемиева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1915
Сын: Константин Артемов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно