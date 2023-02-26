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Артемий Корнилиев

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1879

Отец: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Мать: Мария Арсениева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения (Аверьянова)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Василий Артемиев

Мать ребёнка: Ксения (Аверьянова)

Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Ксения (Аверьянова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
10.07.1911

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1912

Сын: Трофим Артемиев

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
25.09.1913

Дочь: Ефросиния Артемиева

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Константин Артемов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно

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