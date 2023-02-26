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Ксения (Аверьянова)

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Место рождения

д.Чачуры

Дата рождения

17.01.1883

Дата смерти

18.07.1907

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1883

Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Мать: Агрипина Иванова

д.Чачуры
Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Артемий Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Василий Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Корнилиев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемий Корнилиев

Смерть
18.07.1907
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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