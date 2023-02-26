Ксения (Аверьянова)
Место рожденияд.Чачуры
Дата рождения17.01.1883
Дата смерти18.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1883
Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
Мать: Агрипина Иванова
д.Чачуры
Бракосочетание
08.02.1902
Муж: Артемий Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Василий Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Корнилиев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемий Корнилиев
Смерть
18.07.1907
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки