Агрипина Иванова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Матрона Яковлева
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1881
Дочь: Александра Аверкиева
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
д.Чачуры
Рождение ребёнка
17.01.1883
Дочь: Ксения (Аверьянова)
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
д.Чачуры
Рождение ребёнка
11.02.1886
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1887
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Цацурин Стефан (Аверкиев)
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Цацурин Александр Аверкиев
Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно