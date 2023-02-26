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Агрипина Иванова

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Матрона Яковлева

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1881

Дочь: Александра Аверкиева

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

д.Чачуры
Рождение ребёнка
17.01.1883

Дочь: Ксения (Аверьянова)

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

д.Чачуры
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Цацурин Фёдор Аверьянов

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1887

Сын: Цацурин Яков Аверкиев

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Цацурин Стефан (Аверкиев)

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Цацурин Александр Аверкиев

Отец ребёнка: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Смерть
Неизвестно
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