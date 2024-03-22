Матрона Яковлева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти10.03.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1853
Муж: Иван Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1854
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
19.07.1856
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1859
Дочь: Овсянкина Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
20.01.1872
Сын: Климент Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
04.04.1873
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Смерть
10.03.1884