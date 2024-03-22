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Матрона Яковлева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

10.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.01.1853

Муж: Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1854

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1856

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1859

Дочь: Овсянкина Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
20.01.1872

Сын: Климент Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1873

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.03.1884
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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