Овсянкина Дария Иванова
Место рождения
Дата рождения07.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Матрона Флорова
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Елена Флорова
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Анна Флорова
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Сын: Овсянкин Пётр Флоров
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Сын: Овсянкин Александр Флоров
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Марина Флорова
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Дочь: Ольга Флорова
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов
Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов