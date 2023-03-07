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Овсянкина Дария Иванова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1859

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Матрона Яковлева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.10.1875

Муж: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1876

Сын: Овсянкин Михаил Флоров

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1880

Дочь: Матрона Флорова

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: Елена Флорова

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Анна Флорова

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Овсянкин Дмитрий Флоров

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Овсянкин Сергей Фролов

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Овсянкин Пётр Флоров

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Овсянкин Александр ст

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1895

Сын: Овсянкин Александр Флоров

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Марина Флорова

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1898

Дочь: Ольга Флорова

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Овсянкин Василий Фролов

Отец ребёнка: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Смерть
Неизвестно
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