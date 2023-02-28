Овсянкин Дмитрий Флоров
Место рождения
Дата рождения29.05.1885
Дата смерти28.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885
Бракосочетание
26.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Овсянкина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
10.02.1907
Сын: Овсянкин Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Овсянкина Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Овсянкина Матрона Корнеева
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Овсянкина Матрона Корнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1915
Причина смерти: от чахотки