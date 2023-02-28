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Овсянкин Дмитрий Флоров

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

28.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Мать: Овсянкина Дария Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Овсянкина Евдокия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Овсянкина Евдокия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1907

Сын: Овсянкин Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Овсянкина Евдокия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Овсянкина Матрона Корнеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Овсянкина Матрона Корнеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Матрона Корнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянкина Евдокия Павлова

Смерть
28.03.1915
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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