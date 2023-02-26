Овсянкина Матрона Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Матрона Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Дмитрий Флоров

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: (Овсянкина) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Овсянкин Дмитрий Флоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: (Овсянкина) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Овсянкин Дмитрий Флоров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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