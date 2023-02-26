Овсянкина Матрона Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: (Овсянкина) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Овсянкин Дмитрий Флоров
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: (Овсянкина) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Овсянкин Дмитрий Флоров
Смерть
Неизвестно