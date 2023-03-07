Колабышева (Овсянкина) Елизавета (Александра Фролова)
Место рождения
Дата рождения04.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887
Бракосочетание
30.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Колабышев Александр Данилов
Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин
Рождение ребёнка
27.07.1912
Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин
Рождение ребёнка
28.06.1915
Дочь: Ольга Данилова
Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин
Смерть
Неизвестно