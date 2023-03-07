Колабышева (Овсянкина) Елизавета (Александра Фролова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колабышева (Овсянкина) Елизавета (Александра Фролова)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

04.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1887

Отец: Овсянкин Флор (Фрол) Федосов

Мать: Овсянкина Дария Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Колабышев - Андреев Даниил мин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин

Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Колабышев Александр Данилов

Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Колабышев Иван Данилов

Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Дочь: Ольга Данилова

Отец ребёнка: Колабышев - Андреев Даниил мин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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