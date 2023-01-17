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Колабышев - Андреев Даниил мин

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1882

Отец: Андрей Максимов

Мать: Матрона (Аксёнова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Колабышев Александр Данилов

Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Колабышев Иван Данилов

Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Дочь: Ольга Данилова

Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
рядовой 21-й Сибирский стрелковый Ее Величества полк
Смерть
Неизвестно
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