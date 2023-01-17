Колабышев - Андреев Даниил мин
Место рождения
Дата рождения07.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1882
Отец: Андрей Максимов
Мать: Матрона (Аксёнова)
Бракосочетание
30.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Колабышев Александр Данилов
Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Рождение ребёнка
27.07.1912
Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Рождение ребёнка
28.06.1915
Дочь: Ольга Данилова
Мать ребёнка: Колабышева Елизавета (Александра Фролова)
Военная служба
1916
рядовой 21-й Сибирский стрелковый Ее Величества полк
Смерть
Неизвестно