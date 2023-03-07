Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения25.03.1854
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1854
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Матрона Яковлева
Бракосочетание
13.11.1872
Жена: Наталия Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1874
Сын: Пётр Гаврилов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1874
Сын: Ефимий Гаврилов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Рождение ребёнка
21.02.1877
Сын: Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Рождение ребёнка
25.05.1879
Сын: Нил Гаврилов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Смерть
1880
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Преображенском кладбище г.Поречья