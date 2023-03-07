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Гавриил Иванов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.03.1854

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1854

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Матрона Яковлева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1872

Жена: Наталия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Сын: Пётр Гаврилов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Сын: Ефимий Гаврилов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1877

Сын: Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1879

Сын: Нил Гаврилов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1880
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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