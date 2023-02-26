Наталия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Пётр Андреев

Мать: Ефросиния Гаврилова

Бракосочетание
13.11.1872

Муж: Гавриил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Сын: Пётр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Сын: Ефимий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1877

Сын: Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1879

Сын: Нил Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.07.1882

Муж: Филимон Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: Анастасия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Иоанн Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Елизавета Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Карпов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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