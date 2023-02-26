Наталия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Пётр Андреев
Мать: Ефросиния Гаврилова
Бракосочетание
13.11.1872
Муж: Гавриил Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1874
Сын: Пётр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
21.12.1874
Сын: Ефимий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1877
Сын: Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1879
Сын: Нил Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Иванов
Бракосочетание
11.07.1882
Муж: Филимон Карпов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1883
Дочь: Анастасия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Карпов
Рождение ребёнка
06.05.1884
Сын: Иоанн Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Карпов
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Елизавета Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно