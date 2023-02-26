Ефросиния Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти22.10.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1843
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1844
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1847
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Андреев
Смерть
22.10.1850
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.