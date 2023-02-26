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Ефросиния Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

22.10.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1843

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1844

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андреев

Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Антон Петров

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Андреев

Смерть
22.10.1850
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
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