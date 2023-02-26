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Антон Петров

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1850

Отец: Пётр Андреев

Мать: Ефросиния Гаврилова

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Анастасия Антонова

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Дария Антонова

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Мелания Васильева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Васильева

Смерть
Неизвестно
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