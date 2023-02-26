Антон Петров
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1850
Отец: Пётр Андреев
Мать: Ефросиния Гаврилова
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Анастасия Антонова
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Дария Антонова
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Мелания Васильева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Васильева
Смерть
Неизвестно