Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антон Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Анастасия Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875

Дочь: Дария Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антон Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петров

Смерть
Неизвестно
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