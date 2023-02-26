Мелания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антон Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Анастасия Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1875
Дочь: Дария Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антон Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петров
Смерть
Неизвестно