Филимон Карпов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти11.09.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1882
Жена: Наталия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1883
Дочь: Анастасия Филимонова
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Военная служба
1884
рядовой канонир
Рождение ребёнка
06.05.1884
Сын: Иоанн Филимонов
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Елизавета Филимонова
Мать ребёнка: Наталия Петрова
Смерть
11.09.1905
Причина смерти: от натуральной