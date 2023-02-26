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Филимон Карпов

Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

11.09.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.07.1882

Жена: Наталия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: Анастасия Филимонова

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1884
рядовой канонир
Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Иоанн Филимонов

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Елизавета Филимонова

Мать ребёнка: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.09.1905
Причина смерти: от натуральной

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