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Нил Гаврилов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.05.1879

Дата смерти

27.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1879

Отец: Гавриил Иванов

Мать: Наталия Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Акилина Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Николай Нилов

Мать ребёнка: Акилина Власова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1904

Сын: Георгий Нилов

Мать ребёнка: Акилина Власова

Рождение ребёнка
17.10.1906

Дочь: Анна Нилова

Мать ребёнка: Акилина Власова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.04.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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