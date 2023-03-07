Нил Гаврилов
Место рождения
Дата рождения25.05.1879
Дата смерти27.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1879
Отец: Гавриил Иванов
Мать: Наталия Петрова
Бракосочетание
13.02.1902
Жена: Акилина Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Николай Нилов
Мать ребёнка: Акилина Власова
Рождение ребёнка
Около ?.01.1904
Сын: Георгий Нилов
Мать ребёнка: Акилина Власова
Рождение ребёнка
17.10.1906
Дочь: Анна Нилова
Мать ребёнка: Акилина Власова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.04.1908
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище