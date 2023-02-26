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Цацурин Яков Аверкиев

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1887

Дата смерти

09.08.1888

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887

Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Мать: Агрипина Иванова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.08.1888
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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