Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
Место рожденияд.Тюпина Нива - Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тюпина Нива - Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1881
Дочь: Александра Аверкиева
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
17.01.1883
Дочь: Ксения (Аверьянова)
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
11.02.1886
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1887
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Цацурин Стефан (Аверкиев)
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Цацурин Александр Аверкиев
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Иванова
Смерть
Неизвестно