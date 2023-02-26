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Цацурин Александр Аверкиев

Место рождения

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.08.1897

Дата смерти

16.03.1900

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897

Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Мать: Агрипина Иванова

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1900
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
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