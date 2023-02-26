Цацурин Александр Аверкиев
Место рожденияд.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.08.1897
Дата смерти16.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897
Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
Мать: Агрипина Иванова
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1900
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область