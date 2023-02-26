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Цацурин Фёдор Аверьянов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1886

Дата смерти

17.02.1886

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1886

Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров

Мать: Агрипина Иванова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1886
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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