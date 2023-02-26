Цацурин Фёдор Аверьянов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1886
Дата смерти17.02.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1886
Отец: Цацурин Аверкий (Аверьян) Киров
Мать: Агрипина Иванова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1886
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.