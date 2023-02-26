Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1850
Дата смерти03.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1850
Отец: Шабрыкин Пахомий Трофимов
Мать: Агрипина (Трофимова)
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шабрыкин Максим Корнилиев
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
05.09.1871
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873
Сын: Шабрыкин Андрей Корнилиев
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1874
Дочь: Фёкла Корнеева
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1877
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1879
Сын: Артемий Корнилиев
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883
Дочь: Авдеева Татьяна Корнеева
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1886
Дочь: Вишкарева Матрона Корнилиева
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1888
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1892
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Агафия Корнилиева
Мать ребёнка: Мария Арсениева
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1900
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной