Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1850

Дата смерти

03.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1850

Отец: Шабрыкин Пахомий Трофимов

Мать: Агрипина (Трофимова)

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шабрыкин Максим Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Рождение ребёнка
05.09.1871

Сын: Шабрыкин Иван Корнеев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Шабрыкин Андрей Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1874

Дочь: Фёкла Корнеева

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Шабрыкин Фёдор Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Артемий Корнилиев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Шабрыкин Стефан Корнеев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Шабрыкин Ефим Корнеев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1883

Дочь: Авдеева Татьяна Корнеева

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1886

Дочь: Вишкарева Матрона Корнилиева

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Шабрыкин Павел Корнеевич

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1892

Сын: Шабрыкин Антоний Корнеев

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Агафия Корнилиева

Мать ребёнка: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.06.1900
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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