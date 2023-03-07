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Агрипина (Трофимова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

22.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Потапий Трофимов

Мать: Мария Семёнова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.06.1842

Муж: Шабрыкин Пахомий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850

Сын: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Отец ребёнка: Шабрыкин Пахомий Трофимов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.04.1890
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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