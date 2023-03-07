Агрипина (Трофимова)
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти22.04.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Потапий Трофимов
Мать: Мария Семёнова
Бракосочетание
12.06.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1850
Сын: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов
Отец ребёнка: Шабрыкин Пахомий Трофимов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.04.1890
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.