(Шабрыкина) Фёкла Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабрыкина) Фёкла Корнеева

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874

Отец: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Мать: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.06.1891

Муж: Яков Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1899

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1899

Сын: Савва Яковлев

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Парфенов

Смерть
Неизвестно
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