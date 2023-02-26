(Шабрыкина) Фёкла Корнеева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1874
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.06.1891
Муж: Яков Парфенов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
24.04.1899
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
24.04.1899
Сын: Савва Яковлев
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
09.03.1903
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
09.02.1907
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Парфенов
Смерть
Неизвестно