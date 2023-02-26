Шабрыкин Ефим Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабрыкин Ефим Корнеев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1880

Дата смерти

18.02.1881

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1880

Отец: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Мать: Мария Арсениева

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1881
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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