Шабрыкин Ефим Корнеев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1880
Дата смерти18.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1880
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.02.1881
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище