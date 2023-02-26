Вишкарева (Шабрыкина) Матрона Корнилиева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1902
Отец ребёнка: Вишкарев Гавриил Ульянов
Бракосочетание
11.06.1907
Муж: Дмитрий Фролов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1908
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фролов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фролов
Рождение ребёнка
11.03.1911
Сын: Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Фролов
Рождение ребёнка
30.06.1915
Дочь: (Вишкарева) Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Вишкарев Гавриил Ульянов
Смерть
Неизвестно