Вишкарева (Шабрыкина) Матрона Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишкарева (Шабрыкина) Матрона Корнилиева

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1886

Отец: Шабрыкин Корней (Корнилий) Пахомов

Мать: Мария Арсениева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишкарев Гавриил Ульянов

Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Вишкарев Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Вишкарев Гавриил Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.06.1907

Муж: Дмитрий Фролов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1908

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фролов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фролов

Рождение ребёнка
11.03.1911

Сын: Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Фролов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1915

Дочь: (Вишкарева) Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Вишкарев Гавриил Ульянов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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