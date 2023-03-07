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Вишкарев Гавриил Ульянов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вишкарев Ульян

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Вишкарев Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1915

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
ефрейтор 4 Неманский пограничный полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишкарева Матрона Корнилиева

Смерть
Неизвестно
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