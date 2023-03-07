Вишкарев Гавриил Ульянов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Вишкарев Ульян
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.10.1902
Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева
Рождение ребёнка
30.06.1915
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Вишкарева Матрона Корнилиева
Военная служба
1915
ефрейтор 4 Неманский пограничный полк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно