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Вишкарев Ульян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вишкарев Гавриил Ульянов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева Ульянова

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Вишкарев Иван Ульянов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Вишкарев Парфен Ульянов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Лепенкова Христина Ульянова

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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