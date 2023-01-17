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Лепенкова Христина Ульянова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Вишкарев Ульян

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Лепенков Прокопий Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: Мария Прокопова

Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Ефимия Прокопиева

Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Анна Прокопиева

Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Лепенков Фёдор Прокопиев

Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1913

Дочь: Пелагея Прокопиева

Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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