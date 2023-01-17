Лепенкова Христина Ульянова
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Вишкарев Ульян
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: Мария Прокопова
Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Ефимия Прокопиева
Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Анна Прокопиева
Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов
Рождение ребёнка
27.12.1911
Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов
Рождение ребёнка
28.09.1913
Дочь: Пелагея Прокопиева
Отец ребёнка: Лепенков Прокопий Ефимов
Смерть
Неизвестно