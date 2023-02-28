Лепенков Прокопий Ефимов
Место рождения
Дата рождения06.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1879
Отец: Ефим Стефанов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
27.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: Мария Прокопова
Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Ефимия Прокопиева
Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Анна Прокопиева
Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова
Рождение ребёнка
27.12.1911
Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова
Рождение ребёнка
28.09.1913
Дочь: Пелагея Прокопиева
Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова
Смерть
Неизвестно