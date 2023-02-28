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Лепенков Прокопий Ефимов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1879

Отец: Ефим Стефанов

Мать: Стефанида Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Лепенкова Христина Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: Мария Прокопова

Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Ефимия Прокопиева

Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Анна Прокопиева

Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Лепенков Фёдор Прокопиев

Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1913

Дочь: Пелагея Прокопиева

Мать ребёнка: Лепенкова Христина Ульянова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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