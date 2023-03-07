(Груздова) Стефанида Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Груздова) Стефанида Фёдорова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1859

Отец: Груздов Фёдор Яковлев

Мать: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Ефим Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1877

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Лепенков Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1882

Дочь: Александра Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Рождение ребёнка
07.12.1885

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Рождение ребёнка
19.07.1892

Сын: Липенков Илья Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1895

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Ольга Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1900

Сын: Липенков Николай Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Агафия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Стефанов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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