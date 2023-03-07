(Груздова) Стефанида Фёдорова
Место рождения
Дата рождения02.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1859
Отец: Груздов Фёдор Яковлев
Бракосочетание
23.01.1877
Муж: Ефим Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1877
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
06.07.1879
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
12.03.1882
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
07.12.1885
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
19.07.1892
Сын: Липенков Илья Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Ольга Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
26.07.1900
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Агафия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Стефанов
Смерть
Неизвестно