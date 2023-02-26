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Груздова Екатерина Павлова

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Павел

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Груздов Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1858

Сын: Груздов Федот Фёдоров

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: (Груздова) Стефанида Фёдорова

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Груздов Тимофей (Яковлев)

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Сын: Груздов Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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