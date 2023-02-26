Груздова Екатерина Павлова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1858
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: (Груздова) Стефанида Фёдорова
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Груздов Тимофей (Яковлев)
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
19.09.1864
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно