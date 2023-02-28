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Груздов Фёдор Яковлев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Груздов Яков Ефремов

Мать: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1856

Жена: Груздова Екатерина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1858

Сын: Груздов Федот Фёдоров

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Стефанида Фёдорова

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Груздов Тимофей (Яковлев)

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Сын: Груздов Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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