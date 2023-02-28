Груздов Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Груздов Яков Ефремов
Мать: Наталия Иванова
Бракосочетание
04.06.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1858
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Стефанида Фёдорова
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Груздов Тимофей (Яковлев)
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
19.09.1864
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Павлова
Смерть
Неизвестно