Груздов Яков Ефремов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти05.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ефрем Гаврилов
Мать: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Бракосочетание
25.09.1821
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1825
Дочь: Анисия Яковлева
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1831
Дочь: Васса (Анастасия) Яковлева
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1833
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1835
Дочь: Домника Яковлева
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смерть
05.03.1879