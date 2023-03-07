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Груздов Яков Ефремов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

05.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ефрем Гаврилов

Мать: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Груздов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.09.1821

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1825

Дочь: Анисия Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1831

Дочь: Васса (Анастасия) Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1833

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1835

Дочь: Домника Яковлева

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Груздов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.03.1879
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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