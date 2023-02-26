Федора Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1793

Дочь: Матрона Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Феодосия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1796

Сын: Матвей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Груздов Яков Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1803

Дочь: Агафия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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