Федора Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1793
Дочь: Матрона Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Феодосия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
09.08.1796
Сын: Матвей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Груздов Яков Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Рождение ребёнка
15.02.1803
Дочь: Агафия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Гаврилов
Смерть
Неизвестно