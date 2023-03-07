Ефрем Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1793
Дочь: Матрона Ефремова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Феодосия Ефремова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
09.08.1796
Сын: Матвей Ефремов
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Груздов Яков Ефремов
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
15.02.1803
Дочь: Агафия Ефремова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Смерть
Неизвестно