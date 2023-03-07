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Ефрем Гаврилов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1793

Дочь: Матрона Ефремова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Феодосия Ефремова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1796

Сын: Матвей Ефремов

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Груздов Яков Ефремов

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1803

Дочь: Агафия Ефремова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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