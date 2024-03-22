Груздов Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти13.09.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Груздов Яков Ефремов
Мать: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1853
Дочь: Агафия (по крёстному)
Мать ребёнка: Груздова Пелагия Потапова
Бракосочетание
23.01.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1855
сельцо Минаки
дворовой человек
Рождение ребёнка
04.01.1856
Мать ребёнка: Груздова Пелагия Потапова
Рождение ребёнка
22.06.1858
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Груздова Пелагия Потапова
Рождение ребёнка
08.10.1860
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Груздова Пелагия Потапова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Артемий Васильев
Мать ребёнка: Груздова Пелагия Потапова
Смерть
13.09.1896