Артемий Васильев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти19.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Груздов Василий Яковлев
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Агафия Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Константин Артемиев
Мать ребёнка: Агафия Александрова
Рождение ребёнка
02.05.1896
Дочь: Елена Артемиева
Мать ребёнка: Агафия Александрова
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Мария Артемиева
Мать ребёнка: Агафия Александрова
Рождение ребёнка
15.04.1899
Сын: Иоанн Артемов
Мать ребёнка: Агафия Александрова
Смерть
19.10.1902
Причина смерти: от водянки