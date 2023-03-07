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Артемий Васильев

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

19.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Груздов Василий Яковлев

Мать: Груздова Пелагия Потапова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Агафия Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Константин Артемиев

Мать ребёнка: Агафия Александрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1896

Дочь: Елена Артемиева

Мать ребёнка: Агафия Александрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Мария Артемиева

Мать ребёнка: Агафия Александрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Иоанн Артемов

Мать ребёнка: Агафия Александрова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.10.1902
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от водянки
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