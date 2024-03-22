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Груздова Пелагия Потапова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

15.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Потапий Васильев

Мать: Екатерина Флорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1853

Дочь: Агафия (по крёстному)

Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Груздов Василий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1855
дворовая девица
Рождение ребёнка
04.01.1856

Сын: Груздов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1858

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1860

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Артемий Васильев

Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.12.1900
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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