Груздова Пелагия Потапова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти15.12.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Потапий Васильев
Мать: Екатерина Флорова
Рождение ребёнка
23.01.1853
Дочь: Агафия (по крёстному)
Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев
Бракосочетание
23.01.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1855
дворовая девица
Рождение ребёнка
04.01.1856
Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
22.06.1858
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
08.10.1860
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Артемий Васильев
Отец ребёнка: Груздов Василий Яковлев
Смерть
15.12.1900