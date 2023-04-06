Груздов Тимофей (Яковлев)
Место рождения
Дата рождения14.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Груздов Фёдор Яковлев
Жена: Груздова Агафия Тихонова
Сын: Груздов Константин Тимофеев
Мать ребёнка: Груздова Агафия Тихонова
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Агафия Тихонова
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Сын: Семён Тимофеев
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Анастасия Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Александра ст.
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Сын: Груздов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова
Дочь: Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова