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Груздов Тимофей (Яковлев)

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1862

Отец: Груздов Фёдор Яковлев

Мать: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1880

Жена: Груздова Агафия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Груздов Константин Тимофеев

Мать ребёнка: Груздова Агафия Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Агафия Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Груздова Матрона Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1887

Сын: Семён Тимофеев

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Груздов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1900

Дочь: Александра ст.

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Груздов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Груздова Матрона Максимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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