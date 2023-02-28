Груздова (Сенюшкина) Агафия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздова (Сенюшкина) Агафия Тихонова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.02.1862

Дата смерти

31.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862

Отец: Сенюшкин Тихон Иванов

Мать: Евдокия (Иванова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1880

Муж: Груздов Тимофей (Яковлев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Груздов Константин Тимофеев

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1882

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.12.1882
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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