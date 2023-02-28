Груздова (Сенюшкина) Агафия Тихонова
Место рождения
Дата рождения07.02.1862
Дата смерти31.12.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862
Отец: Сенюшкин Тихон Иванов
Мать: Евдокия (Иванова)
Бракосочетание
02.11.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Груздов Константин Тимофеев
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Рождение ребёнка
16.10.1882
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Смерть
31.12.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище